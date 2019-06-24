شاهد: مسابقات غناء الطيور تنافس مسابقات غناء البشر في سنغافورة!

أقيمت في سنغافورة مسابقة للطيور المغنية قوامها 150 يمامة مخططة، تتنافس فيها الطيور للحصول على المرتبة الأولى كأجمل صوت وأفضل خامة، أما الجائزة فهي كأس وحق صاحب اليمامة بالتفاخر بما يملك!

معظم أصحاب هذه الطيور هم من المتقاعدين الذين يجدون هذه المناسبة فرصة لاستعراض قدرتهم على اختيار أجود اليمامات صاحبة أفضل الأصوات.

هذه المسابقة تحظى بشعبية في جنوب شرق آسيا وتحديداً في تايلاند، وفي سنغافورة تقام عدة مرات في السنة.

تقسم اليمامات المشاركة لثلاث فئات بناء على القدرات الصوتية، وتعلق أقفاصها على عواميد عالية في حقول شاسعة.

يقول جيري لي، أحد الحكام الماليزيين في المسابقة والذي يمارس التحكيم منذ التسعينيات، إنه يراقب تحديداً نهاية الأداء لدى كل طير، كيف تختم كل يمامة نشيدها.

وعادة ما تباع اليمامة الرابحة بهامش ربح كبير، كما حصل مع جايسون تان، الذي سبق وباع يمامة فازت بالمركز الأول وحقق ربحاً، إلا أنه في هذه الدورة لم يفلح بتحقيق المركز الأول حيث حققت اليمامة التي يملكها المركز الثالث.

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