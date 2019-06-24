شاهد: شقيقان يمشيان نحو 400 متر على حبل علق بين ناطحتي سحاب في نيويورك

استطاع نيك فاليندا وشقيقته ليانا أن يقطعا مسافة 396 مترا وسط ساحة تايمز سكوير في نيويورك، مشيا على حبل ربط بين ناطحتي سحاب على ارتفاع 25 طابقا.

ويتمتع نيك بخبرة في مجال الالعاب البهلوانية، وهو ينتمي إلى الجيل السابع في هذه الألعاب الخطرة التي مارستها عائلته، منذ سنة 1780 في النمسا والمجر.

ولكن نيك يقول إنه كان متوترا وهو يخوض التجربة، وقد انضمت إليه شقيقته ليانا لأول مرة منذ حادث خطير تعرضت له سنة 2017، عندما تكسرت عظام وجهها بالكامل تقريبا، وهي تحاول تشكيل هرم مع سبعة أشخاص آخرين، في محاولة لتحطيم رقم قياسي من أرقام غينس.

واستطاع نيك في مشهد مثير أن يتخطى شقيقته دون ان يفقد توازنه وهما يتقاطعان عند منتصف المسافة، ثم يواصل كل منهما طريقه. وقد أوثق الشقيقان نفسيهما برباط أمان، لحمايتهما من أي حادث سقوط محتمل، وذلك بطلب من مدينة نيويورك.

والمعروف عن افراد عائلة فاليندا التي توارثت ممارسة الالعاب البهلوانية والأرجوحة وتدريب الحيوانات، أنها لم تستعمل أبدا الشباك لحمايتها من خطر السقوط، ففي سنة 1978 فقد كارل وهو في سن 73 حياته جراء السقوط من حبل ربط بين بنايتين مرتفعتين في بورتو ريكو، وفي سنة 1962 فقد ابن أخيه كارل حياته وأصيب صهره بالشلل، إثر سقوط سبعة أشخاص كانوا يحاولون تشكيل هرم أثناء التدريب.

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