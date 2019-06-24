مسافرة "مزعجة جداً" تدفع قائد الطائرة لاستدعاء سلاح الجو الملكي البريطاني

تم إلقاء القبض على امرأة تبلغ من العمر 25 عاما، كانت على متن طائرة مدنية متجهة من أحد مطارات لندن إلى مدينة دالامان التركية، يوم السبت 22 يونيو/حزيران، بعد أن تسببت بعودة الطائرة إلى المطار بعد وقت قصير من إقلاعها.

وقالت صحيفة "الغارديان" إن المسافرة كان "مزعجة جداً" لدرجة أنها أجبرت قائد الطائرة على طلب الاستغاثة من "سلاح الجو الملكي البريطاني".

وقالت خطوط طيران "جيت 2" البريطانية، أن مسافرة "مزعجة للغاية "أجبرت الطاقم على الاستغاثة بسلاج الجو الملكي الذي بدوره أرسل مقاتلتين حربيتين لمرافقة الطائرة المذكورة أثناء عودتها إلى مطار لندن ستانستد، واخترقت المقاتلتان حاجز الصوت حينها.

وقالت شرطة مقاطعة إسيكس الإنجليزية، إنه تم اعتقال المرأة، للاشتباه في تخطيطها "لتنفيذ هجوم"، وتعريض الطائرة للخطر. ولا تزال الأسباب وراء فعلتها مجهولة حتى هذه الأثناء فيما التحقيق لا يزال جارياً.

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