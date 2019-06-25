شاهد: طائرة إلكترونية تخطف الأضواء في معرض باريس للطيران

سرقت طائرة فرنسية الأضواء في معرض "باريس للطيران"، حيث تم عرض نماذج أولية للطائرة التي تتكيف مع التغيرات الناجمة عن المخاوف البيئية والتكنولوجيا سريعة التطور.

و بمناسبة الدورة الثالثة و الخمسين لمعرض باريس الجوي، عرضت شركة الطيران "Eviation Aircraft إيفازيون إركرافت " طائرتها الكهربائية، والتي تدعى "أليس".

الطائرة التي تعمل بالبطاريات قادرة على إجتياز رحلات بطول، 1000 و 1200 كيلومتر، ويمكن أن تصل سرعتها إلى حوالي 440 كم في الساعة.

روي غانزارسكيس هو الرئيس التنفيذي لشركة "Magnix ماغنيكس"، التي طورت محرك الدفع الكهربائي للطائرة، يقول إنها خطوة إلى الأمام بالنسبة لجميع شركات الطائرات التي ترغب في استخدام الكهرباء بدلاً من الوقود التقليدي لتشغيل طائراتها.

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ستيف نورلاند، نائب الرئيس والمدير العام لشركة "بوينغ"، يتوقع أن يتم استخدام هذا النوع من الطائرات تجاريًا في العقد القادم.

ويقول نورلاند:"هذه نماذج مبدئية في مرحلة مبكرة للغاية حيث انتقلنا من التصميم إلى التطوير في اختبارات الطيران خلال حوالي 12 شهرًا، ولكن هذا هو مستقبل السفر حول العالم، يجب أن نخلق تنافسا جديا بين كل شركات الطيران، لنتمكن من الحصول على نموذج مثالي للطائرات الإلكترونية".

يواصل ستيف:"إن التحدي المتمثل في الخروج بوسيلة تنقل جديدة في المستقبل، تحتاج حقًا إلى تطوير نظام بيئي كامل، لا يتعلق بالطائرة فقط على الرغم من أنها عنصر أساسي، بل يتعلق الأمر بالبنية التحتية التي ستكون هناك حاجة إليها، فهي التي ستوفرسلامة الطائرة الجديدة، ودمجها في المجال الجوي لتتعايش مع مسالك الطائرات القديمة."

ويستضيف معرض باريس للطيران، أكثر من 2000 عارض، و يجذب آلاف الزوار و المستثمرين .