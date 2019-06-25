هولندا: النائب اليميني فيلدرز يستأنف حكما بإدانته بالتمييز ضد المهاجرين

دعا محامو السياسي الهولندي المناهض للإسلام خيرت فيلدرز، الذين استأنفوا حكما بإدانته بتهمة التحريض على التمييز، إلى تأجيل إجراءات المحاكمة للسماح بتحقيق حول ما إذا كانت الاتهامات "ذات دافع سياسي".

وتحدث المحامون في جلسة بمحكمة الاستئناف في لاهاي حضرها فيلدرز، لكن من غير المتوقع أن يتحدث فيها. وكان فيلدرز دعا أيضا لحظر المصاحف وفرض ضريبة على الحجاب. وكتب في تغريدة "أوقفوا هذه المحاكمة السياسية".

وتحدث محامو فيلدرز، اليميني المتطرف، في بداية الجلسة عن أدلة جديدة ودعوا إلى التأجيل والتحقيق في اتهامات التحريض. ومن المقرر أن تقرر المحكمة في وقت لاحق يوم الثلاثاء ما إذا كانت ستعلق جلسات الاستئناف، بناء على طلب الدفاع أم تستأنفها كما هو مقرر يوم الخميس.

وكان فيلدرز أدين عام 2014 بعد واقعة في تجمع حاشد، عندما سأل مؤيديه ما إذا كانوا يريدون المزيد من المغاربة في هولندا أم الأقل، وترددت هتافات "أقل! أقل!" ورد "سنهتم بذلك"، وحوكم بعد أن تلقت السلطات الهولندية عشرات الشكاوى من أفراد وجماعات مسلمة.

وقضت المحكمة بأن تصريحات فيلدرز مهينة للمغاربة الهولنديين، وقالت إن حقه في حرية التعبير لا يفوق حقهم في عدم التحريض على التمييز ضدهم، إلا أن القضاة لم يفرضوا غرامة أو يصدروا حكما بالسجن.

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