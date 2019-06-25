إردوغان: مليون سوري سيعودون إلى بلادهم فور إقامة المنطقة الآمنة

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه يعتقد أن عدد السوريين العائدين من تركيا إلى بلادهم سيبلغ المليون، فور إقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا على امتداد الحدود المشتركة.

واستقبلت تركيا نحو أربعة ملايين سوري - وهو أكبر عدد في بلد واحد للسوريين الذين فروا من بلادهم منذ بدء الحرب الأهلية المستمرة منذ ثماني سنوات. وتتصاعد التوترات بين الأتراك والسوريين في البلد المضيف في بعض الأحيان.

وقال إردوغان متحدثا في أنقرة أمام مشرعين من حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له، إن بلاده تحاول توسعة المنطقة الآمنة على امتداد الحدود مع تركيا بقدر المستطاع، حتى يتمكن اللاجئون السوريون من العودة إلى سوريا، وأشار أردوغان إلى أنه في الوقت الراهن عاد 330 ألف سوري إلى موطنه، وأنه يعتقد أنه حين تُحل المشكلات في منبج وشرق الفرات، فإن العدد سيصل سريعا إلى مليون.

وتجري تركيا محادثات مع الولايات المتحدة بشأن إقامة منطقة آمنة خارج حدودها في شمال شرق سوريا، حيث تدعم الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية السورية. وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية.

وتريد أنقرة أن ينسحب مقاتلو وحدات حماية الشعب من المنطقة لحماية حدودها، وتريد واشنطن ضمانات بعدم تعرض الأكراد الذين تحالفوا معها في قتال تنظيم داعش في سوريا للأذى.

وتعمل تركيا والولايات المتحدة كذلك على تنفيذ اتفاق بشأن بلدة منبج السورية، وهي عملية قالت مصادر من الجيش التركي لرويترز في أبريل نيسان إنها تتقدم بوتيرة أبطأ من المطلوب.

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