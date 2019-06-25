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اليمن

هجوم جديد للحوثيين على السعودية وقوات التحالف تعترض طائرة مسيرة

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
مطار أبها
مطار أبها -
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رويترز
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ذكر تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين في اليمن نقلا عن متحدث عسكري باسم الحركة المتحالفة مع إيران أنها هاجمت مواقع عسكرية ومرابض الطائرات بمطاري أبها وجازان السعوديين.

ولم يصدر بعد تأكيد من السلطات السعودية.

وصعد الحوثيون هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة على المدن السعودية هذا الشهر.

وذكر متحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية أن الدفاعات الجوية للمملكة اعترضت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون المتحالفون مع إيران باتجاه منطقة سكنية في خميس مشيط اليوم الثلاثاء.

وقال العقيد الركن تركي المالكي في تعليق نقلته وكالة الأنباء السعودية "تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في خميس مشيط".

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