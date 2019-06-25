"متخلّف عقليا".. هكذا نعت روحاني ترامب بعد فرضه عقوبات على مرشد الثورة

تصعيد كلامي إيراني غير مسبوق تجاه دونالد ترامب.. الرئيس حسن روحاني ينعت نظيره الأمريكي بالمعتوه والمتخلف عقليا في آخر تداعيات إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيّرة فوق مضيق هرمز.

لم يتأخر الرد الإيراني على حزمة العقوبات الأمريكية الأخيرة التي تستهدف علي خامنئي مرشد الثورة شخصيا ومقربين منه ما استدعى ردا قاسيا من الرئيس روحاني الذي هاجم سيد البيت الأبيض ورأى أن تصرفات الأخيرة غبية وتجافي المنطق والصواب.

وقال روحاني في هذا الصدد أمام جمع من المسؤولين الإيرانيين : " كيف يمكن لشخص (في إشارة لدونالد ترامب)أن يفقد صوابه لهذه الدرجة ويتخذ خطوة غبية وتثير الاستهجان من خلال معاقبة القائد الأعلى للثورة؟".

ورأى الرئيس الإيراني أن ما دفع واشنطن لاتخاذ الإجراءات الأخيرة هو عجْزُها عن تنفيذ ما تريده في المنطقة. حيث قال: إن هذا له معنى واحد وهو أن الولايات المتحدة مُنيت بالفشل والهزيمة. ليس لي أدنى شك في هذا من وجهة النظر السياسية. لا يوجد شخص عاقل يفعل ما يفعلونه هذه الأيام. أشعر أن القادة الأمريكيين والبيت الأبيض يعيشون حالة من الإحباط الحاد والتخبط الكبير".

ويبدو أن غضب روحاني لم يتوقف عند هذا الحد، فقد حاول إيجاد تشخيص للحالة التي نسبها للرئيس ترامب فقال في نهاية كلامه: "إنهم مصابون بتخلّف عقلي. البيت الأبيض يعاني من تأخر عقلي وهو لا يعرف ما يفعل".

وكانت حادثة إسقاط طهران للطائرة الأمريكية المسيّرة قد فاقمت من التوتر الذي يسود المنطقة حيث كان الرئيس ترامب قاب قوسين أو أدنى من شن ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية قبل تراجعه في آخر لحظة حفاظا على أرواح المدنيين الذين كانوا سيسقطون ضحايا في تلك الغارة كما قال.

وتؤكد واشنطن أن الطائرة المسيرة كانت تحلّق فوق المياه الدولية في تعارض واضح مع الموقف الإيراني. إذ تؤكد الجمهورية الإسلامية من جهتها أن الطائرة كانت فوق المياه الإقليمية الإيرانية وبالتالي شكّل هذا اعتداءًا على سيادتها.

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