السعودية تقول إن قواتها الخاصة أسرت أمير تنظيم الدولة الإسلامية باليمن

ذكر التحالف العسكري الذي تقوده السعودية للقتال في اليمن يوم الثلاثاء أن قوات سعودية خاصة أسرت أمير فرع تنظيم الدولة الإسلامية في اليمن.

وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى اعتقال الأمير "الملقب بأبو أسامة المهاجر والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له... وذلك في 3 يونيو 2019".

وقالت الوكالة إن العملية أسفرت كذلك عن "مصادرة عدد من الأسلحة والذخيرة، أجهزة لاب توب وكمبيوتر، مبالغ مالية بمختلف العملات، أجهزة إلكترونية، أجهزة (تتبع) جي.بي.إس وأجهزة اتصال وغيرها من المقبوضات".

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف إن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذتا العملية بنجاح.

وأضاف أن التحالف "اتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المدنيين" بعدما أثبتت المراقبة المستمرة لأحد المنازل "وجود أمير التنظيم وأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي" وكذلك وجود ثلاث نساء وثلاثة أطفال لم يصب منهم أحد.

وقال المالكي إن العملية "تُعد ضربة موجعة لتنظيم داعش الإرهابي وبالأخص في اليمن، وتأتي استكمالا لجهود المملكة في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله".

وتدخل التحالف المدعوم من الغرب الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن في عام 2015 في محاولة لإعادة الحكومة التي أطاحت بها قوات الحوثي المتحالفة مع إيران من العاصمة صنعاء.

وقاتل التحالف كذلك جماعات متشددة مثل الفرع اليمني لتنظيم القاعدة المعروف باسم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. ونفذت الولايات المتحدة هجمات بطائرات مسيرة في السنوات القليلة الماضية استهدفت أعضاء في التنظيم باليمن.

وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية، الذي انبثق في الأساس عن تنظيم القاعدة، على نحو ثلث مساحة العراق وسوريا في 2014 لكنه خسر الأراضي التي سيطر عليها منذ ذلك الحين. وله فروع أخرى في اليمن وأفغانستان وأجزاء من أفريقيا.

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