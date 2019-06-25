ترامب يرد على كاتبة اتهمته بالاعتداء الجنسي: "ليست من النوع المفضل لدي"

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهام كاتبة أمريكية له بالاعتداء عليها جنسيا في تسعينيات القرن الماضي في نيويورك، قائلا إنها "ليست النوع المفضل لديه" من النساء.

وجاء رد ترامب خلال مقابلة صحفية أجرتها معه صحيفة "ذا هيل" في البيت الأبيض، وسؤاله عن مزاعم الكاتبة الأمريكية إي. جين كارول" التي اتهمته بالاعتداء عليها في متجر للملابس في نيويورك.

وقال ترامب: "سأقولها باحترام كبير، أولا: هي ليست من النوع المفضل لدي، وثانيا هذا لم يحدث أبدا، لم يحدث أبدا، مفهوم".

كما نفى ترامب معرفته بكارول التي تبلغ من العمر 75 عاما، قائلا "لا أعرف شيئا عن هذه المرأة، لا أعرف شيئا عنها"، مضيفا أنها كانت "تكذب تماما" بشأن مزاعم الاعتداء الجنسي، وأضاف أن ما تقوم به مجرد محاولة منها للترويج لكتابها الجديد الذي ستصدره قريبا وفيه تروي تفاصيل الحادثة.

وكانت كارول قد روت الواقعة خلال مقابلة لها مع مجلة "نيويورك مغازين"، وقالت إن القصة تعود إلى نهاية عام 1995 وبداية 1996، عندما اصطدم بها ترامب أثناء قيامها بالتسوق في متجر "بيرغدورف غودمان"، في نيويورك.

وادعت كارول ان ترامب حينها طلب منها المساعدة لاقتناء ملابس داخلية لامرأة اخرى قبل أن يعرض عليها أن تجربها من أجله.

وأضافت أنها خلال قيامها بتجريبها دخل عليها في غرفة تغيير الملابس ودفعها إلى الحائط، مضيفة انها سردت القصة بالتفصيل في كتابه المنتظر صدوره قريبا.

وتعتبر كارول المرأة السادسة عشر التي تتهم ترامب بالإعتداء الجنسي عليها، وهو ما ينفيه ترامب.

تتابعون أيضا على يورونيوز:

هل يسهل نيمار الطريق على برشلونة ويعود إلى البلوغرانا دون مفاوضات؟

الكشف عن عملية قرصنة وتجسس استهدفت شركات اتصالات 30 دولة حول العالم

"الكاف" يفرض غرامة مالية على الجزائر بسبب جماهيره