وزير خارجية باكستان ليورونيوز: "التوتر الأمريكي الإيراني قد يعرض أفغانستان للخطر"

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي خلال مقابلة مع يورونيوز، إنه يعتقد أن توترا جديدا في منطقة الشرق الأوسط مع إيران التي تحدها أفغانستان، يمكن أن يعرض الوضع الدقيق في هذا البلد إلى الخطر، مبينا موقفه الداعي إلى الحذر وضبط انفس.

وكان الرئيس الأمريكي أمر بفرض عقوبات على المرشد الأعلى لجمهورية إيران الإسلامية علي خامينئي، ومسؤولين آخرين بعد ان أسقطت القوات الإيرانية طائرة أمريكية مسيرة، اخترقت الاجواء الإيرانية بحسب طهران.

وأوضح قريشي أن باكستان تريد الحد من تلك التوترات عن طريق التفاوض، معربا عن اعتقاده بأن التوترات الحادة في المنطقة لن تساعد أيا من الولايات المتحدة أو إيران أو المنطقة كلها.

وتحاول الولايات المتحدة وطالبان العمل بشأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب مستمرة منذ 18 سنة في أفغانستان. وسوف تركز المحادثات المقبلة بحسب مصادر من رويترز على آجال الانسحاب الأمريكي من افغانستان.

وأضاف وزير الخارجية الباكستاني القول إن الرئيس الأمريكي تعهد لشعبه بسحب قوات بلاده من أفغانستان، مبينا أن الانتخابات الجديدة يقترب موعدها في الولايات المتحدة، وأن ترامب يتذكر ما وعد به حتى يفي به، ولكنه قد يقيم أولا المكاسب التي سجلت على مدى السنوات الماضية حتى لا تضيع، على حد قوله.

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