انفجار غاز يتسبب بانهيار مبنى وأربع إصابات بالغة وسط العاصمة النمساوية

تسبب انفجار غاز وسط العاصمة النمساوية فيينا بانهيار مبنى بعد هبوط عدة طوابق فيه.

وأصيب أربعة أشخاص إصابات خطيرة وشوهد عدة أشخاص يجملون رجلاً بعيداً عن موقع الانفجار.

بحسب الشرطة فإن الانفجار وقع حوالي الساعة الرابعة والنصف مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور تم تداولها على الإنترنت وجود فجوة في مقدمة المبنى.

وقد شوهد العديد من الرجال وهم يحملون شخصًا بعيدًا عن موقع الانفجار حيث غمر الحطام الشارع، وتم إخلاء المنطقة المحيطة بمكان الحادث.

إضافة إلى الإصابات الأربعة البالغة هناك إصابات عدة طفيفة، في حين ما زال رجال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا بين الأنقاض.

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