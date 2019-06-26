بومبيو: إذا اندلعت حرب مع إيران فلأنهم اختاروا ذلك

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مقابلة مع وسائل إعلام هندية يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة فعلت كل ما بوسعها لتهدئة التوتر مع إيران.

وقال بومبيو لتلفزيون (إنديا توداي) في نيودلهي حيث يقوم بزيارة رسمية "إذا اندلع صراع، إذا اندلعت حرب... فسيكون السبب اختيار الإيرانيين لذلك. آمل ألا يختاروا ذلك".

وفي وقت سابق التقى بومبيو مع رئيس الوزراء مودي في مقره الرسمي بالعاصمة نيودلهي وتصافحا في الصور التي بثتها القنوات التلفزيونية.

ويغادر بومبيو الهند صباح غد الخميس متوجها إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

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