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اليمن

السعودية تقول إنها اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية للقتال في اليمن
العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية للقتال في اليمن -
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رويترز
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قال التحالف بقيادة السعودية يوم الأربعاء إنه اعترض وأسقط طائرة مسيرة في اليمن، أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلا عن المتحدث باسم التحالف لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، فقد أسقطت الطائرة في تمام الساعة 22:20 بتوقيت السعودية، من قبل قوات التحالف الجوية.

وكثفت حركة الحوثي المتحالفة مع إيران هجماتها باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة على المدن السعودية هذا الشهر. وكانت الحركة قد أطاحت بالحكومة التي تدعمها السعودية وتحظى باعتراف دولي وأجبرتها على الخروج من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014.

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