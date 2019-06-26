شاهد: عشاق مايكل جاكسون يحيون الذكرى الـ 10 لرحيله

وسط الدموع والابتسامات، أحيا عشاق ملك أغنية البوب الراحل مايكل جاكسون الذكرى العاشرة لرحيله حيث نظموا عدة احتفالات وتجمعات بالمناسبة كانت أبرزها في هوليوود وكاليفورنيا.

وحمل عشاق مايكل جاكسون صوره وباقات الورود والأزهار، كما ارتدى آخرون ألبسة كتلك التي كان يرتديها ملك البوب ليظهروا بمظهره حيث أدهش أحد الشباب الحضور خلال عرض موسيقي، إذ بدا وكأنه الراحل مايكل جاكسون ورقص وأمتع الحضور بحركاته الخفيفة التي تشبه إلى حدّ كبير رقصات "الملك".

وكالات

وأثبت عشاق مايكل جاكسون خلال الذكرى العاشرة لرحيله أنّ ملك أغنية البوب لا يزال يحافظ على مجده وعلى احترام الجمهور، إذ لا يمكن لأيّ كان التشكيك في إرث مايكل جاكسون الفني، التي تجعل منه ظاهرة لا تتكرر رغم الاتهامات التي طالته والتي تتعلق باستغلال الأطفال جنسيا.

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وقبل عشر سنوات من الآن هزّ نبأ وفاة مايكل جاكسون العالم خاصة وأن عشاقه كانوا ينتظرون حفلاته الموسيقية التي اختار لها اسم "ثيس إيز إيت". ودُفن مايكل جاكسون على شرفة ضريح مقبرة فورست لون ميموريال بارك في غليندال، بالقرب من هوليوود، شمال لوس أنجليس، وما يزال القبر مغلقا أمام الجمهور وتحيط بها أسوار عالية ويجب على أي شخص يزوره إظهار بطاقة هويته. وقد حرصت عائلته على دفنه بكامل أناقته وكأنه يستعد لإحياء حفلة فنية.

وكالات

يذكر أنّ الموت غيّب مايكل جاكسون في الـ 25 يونيو-حزيران للعام 2009 عن عمر 50 عاما إثر أزمة قلبية، وكان من المقرر أن يقدم خلال فصل الصيف سلسلة من الحفلات في عدة مدن وعواصم حول العالم. وقد تمّت إدانة طبيبه الخاص كونراد موراي في 2011 بالسجن لمدة أربعة أعوام بتهمة القتل غير العمد لإعطائه دواء يساعد على النوم، وهو ما أدى إلى وفاته بسبب جرعة زائدة.