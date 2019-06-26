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ماليزيا

شاهد: احباط محاولة تهريب أكثر من 5 آلاف سلحفاة "حمراء الأذنين" في ماليزيا

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بقلم:  Adel Dellal  مع رويترز
شاهد: احباط محاولة تهريب أكثر من 5 آلاف سلحفاة "حمراء الأذنين" في ماليزيا
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رويترز
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أكدت السلطات الماليزية حجز أكثر من 5 آلاف سلحفاة كانت مهربة في صناديق في مطار كوالالمبور. وأشار النائب المساعد لمدير الجمارك بمطار العاصمة الماليزية ذي القرنين محمد يوسف، لوسائل الإعلام إلى أن فرق الجمارك أوقفت مواطنين هنديين في المطار بعد أن اكتشفت في أمتعتهما مجموعة من السلال البلاستيكية بها 5255 سلحفاة من فصيلة السلاحف "حمراء الأذنين"، وهي سلاحف شبه مائية من أكثر أنواع السلاحف انتشارا كحيوانات، وهي تعيش في المياه العذبة كالأنهار والبحيرات والمستنقعات.

وحسب مصالح الجمارك فالقيمة الإجمالية للسلاحف المهربة تجاوزت 12700 دولار. وقالت السلطات إنّ الرجلين وصلا إلى مطار كوالالمبور الدولي يوم الخميس الماضي قادمين من مدينة غوانغتشو شمال غرب الصين، وقد تمّ اعتقالهما ومن المتوقع أن توجه إليهما تهم بتهريب حيوانات.

السلاحف "حمراء الأذنين" من بين أكثر السلاحف شعبية في مجال تجارة الحيوانات الأليفة حيث يتمّ اقتناؤها بشكل كبير وتتهافت عليها العائلات لتربيتها حسب الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة. وتعدّ ماليزيا نقطة عبور رئيسية في مجال تجارة الحياة البرية إلى دول آسيوية أخرى.

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