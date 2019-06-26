شاهد: روسيا تستعرض بأس جيشها في معرض للصناعات العسكرية

كشف الجيش الروسي النقاب عن طائرة حديثة بدون طيار إلى جانب أسلحة نووية ودبابات في معرضها العسكري السنوي للتكنولوجيا المتطورة لعامة الناس والوفود الأجنبية.

ويشهد المعرض العسكري الدولي استعراض أكثر من 27000 سلاح ومركبة مختلفة.

يضم المعرض، الذي أقيم في حديقة باتريوت على مشارف موسكو، مساحة عرض خارجية تبلغ 500 ألف متر مربع، حيث يشارك في عروضها، أكثر من 1250 عارضًا روسيًا وأجنبيًا.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في بيان: "إنه أحد أكبر وأعرق المعارض في العالم للأسلحة والمعدات العسكرية ،وله دور هام في جمع المدنيين والقوات المسلحة، وتعزيز سلطة القوات المسلحة، و تنمية الشعور بالفخر الوطني بين جيل الشباب".

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