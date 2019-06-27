هبوط طائرة ركاب هندية في لندن بعد تهديد بقنبلة ومرافقتها من قبل مقاتلات

رافقت مقاتلات بريطانية طائرة ركاب تابعة لشركة (إير إنديا) للطيران، كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة، للهبوط في لندن يوم الخميس بعد تهديد بوجود قنبلة.

وقالت الشرطة إن الرحلة رقم إيه.آي191 التي كانت في طريقها من مومباي إلى نيوارك هبطت احترازياً في مطار ستانستيد بلندن بسبب "تهديد بوجود قنبلة".

ودفعت بريطانيا بمقاتلات من طراز تايفون التي تتجاوز سرعتها سرعة الصوت لمرافقة الطائرة وهي من طراز بوينج 337-777 بسلام إلى المطار.

وقال المطار إنه أعاد فتح مدرجه وإن الطائرة في منطقة معزولة وتحيط بها الشرطة.

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