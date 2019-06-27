طهران تحذر واشنطن من رد أقوى في حال انتهاك حدودها مجددا

حذرت إيران الولايات المتحدة اليوم الخميس من انتهاك حدودها مجددا، وهدد رئيس البرلمان علي لاريجاني برد أقوى وذلك بعد أسبوع من إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة مما تسبب في تصاعد حدة التوتر بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية عن لاريجاني قوله "إسقاط طائرتهم المسيرة كان تجربة جيدة لهم لتفادي أي اعتداء على حدودنا".

وأضاف "رد فعل إيران سيكون أقوى إذا كرروا خطأهم وانتهكوا حدودنا".

وقالت إيران إن الطائرة الأمريكية المسيرة كانت في مجالها الجوي وهو ما نفته واشنطن. وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات جوية انتقامية لكنه تراجع عنها في اللحظة الأخيرة وقال لاحقا إن الضربات كانت ستؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى.

وزادت حدة التصريحات بين الجانبين، إذ توعد ترامب هذا الأسبوع "بمحو أجزاء" من إيران بعدما وصف الرئيس حسن روحاني أفعال البيت الأبيض بأنها "متخلفة عقليا".

وقال ترامب أمس الأربعاء إن أي حرب بين إيران والولايات المتحدة ستكون سريعة، لكنه أكدد مجددا رغبته في تجنب أي مواجهة عسكرية وذلك على الرغم من انتقاده زعماء إيران.

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