شاهد: اكرم أوغلو يتولى رسميا مهام منصبه رئيسا لبلدية اسطنبول

تولى رئيس بلدية اسطنبول الجديد أكرم إمام أوغلو اليوم الخميس مهام منصبه رسميا، وذلك بعد أيام من توجيهه ضربة انتخابية مؤلمة للرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات الإعادة التي اعتبرت اختبارا للديمقراطية في البلاد.

وتولى إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري وهو أكبر أحزاب المعارضة مهام منصبه للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر بعد إلغاء نتيجة فوزه السابق بعد طعون متعددة من حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان.

وفاز الرجل بانتخابات الإعادة بفارق يزيد على 800 ألف صوت.

وفي الانتخابات الأولى التي أجريت في 31 مارس آذار، حقق إمام أوغلو انتصارا بفارق ضئيل على حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان في أكبر مدينة بتركيا في هزيمة انتخابية نادرة للرئيس في خضم مشاكل اقتصادية متزايدة.

لكن بعد أسابيع من طعون حزب العدالة والتنمية، ألغى المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا في مايو أيار الانتخابات بسبب مخالفات. ووصفت المعارضة القرار بأنه "انقلاب" على الديمقراطية.

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