ماكرون يقول إنه حذر روحاني من خرق الاتفاق النووي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أبلغ نظيره الإيراني حسن روحاني، بأن الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 أو إعطاء أي إشارات توحي بأن طهران لن تلتزم به سيكون خطأ.

وقال ماكرون للصحفيين: "كان لي حديث مع الرئيس روحاني قبل يومين، وأشرت إلى أن أي خروج من الاتفاق سيكون خطأ، وأن أي إشارات في ذلك الاتجاه ستكون خطأ".

وخلال وجوده في العاصمة اليابانية طوكيو لحضوره قمة دول مجموعة العشرين في أوزاكا، وعد ماكرون بأنه سيبذل قصارى جهده خلال الأيام المقبلة، من أجل تجنب تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب أثار في حديثه يوم الأربعاء إمكانية شن حرب قصيرة ضد إيران، وهو ما بدا أنه تحذير لطهران.

وقال ماكرون إنه ينبغي أن يمارس الضغط أيضا على إيران، خاصة من جانب الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية في فيينا سنة 2015.

وقال ماكرون أيضا إن الطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطتها إيران قبل أسبوع قد استهدفت في الاجواء الدولية، وليس في المجال الجوي الإيراني على حد قوله، في المقابل أعلن امين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف يوم الثلاثاء أن الطائرة المسيرة كانت موجودة داخل الأجواء الإيرانية، مبينا أنه لم يشاهد أدلة تدحض ما اعلنه.

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