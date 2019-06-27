متاعب طائرات بوينغ 737 ماكس لا تنتهي

يبدو أن متاعب طائرات البوينغ من طراز 737 ماكس لا تنتهي، فقد أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية مؤخرا أنها اكتشفت خطرا محتملا جديدا يتعين على شركة بوينغ معالجته في طائرتها 737 ماكس قبل أن تعود للتحليق مجددا.

ودون تحديد الخلل أشارت إدارة الطيران الاتحادية إلى رفع الحظر المفروض على الطائرة بمجرد التأكد أنه من الآمن القيام بذلك، على خلفية رصد الخطر المحتمل. وقالت مصادر مطلعة على الأمر في تصريحات لرويترز يوم الأربعاء إن الخطر المحتمل تم اكتشافه خلال تجربة محاكاة أجريت الأسبوع الماضي، مضيفة أنه من غير المتوقع أن تقوم بوينغ برحلة تجريبية لهذا الطراز قبل الثامن من يوليو-تموز على الأقل.

وتوقف تشغيل طائرة البوينغ 737 ماكس، التي تعدّ الأكثر مبيعا عقب سقوط طائرتين في إندونيسيا وإثيوبيا في غضون 5 أشهر، وهما الحادثان اللذان أوقعا 346 قتيلا، وقد تمّ الإشارة إلى أن الكارثتين نتجتا عن مشكلة في برنامج المناورة في الطائرة.

وتشترط شركات الطيران العالمية تحديث ومعالجة برامج طائرة 737 ماكس قبل تسلّم طلبياتها على أمل وقوع كوارث جديدة، وهو ما كلّف شركة بوينغ خسائر تجاوزت مليار دولار.

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