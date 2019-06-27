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الأرجنتين

شاهد: الأرجنتين تحجز آلاف الأسلحة النارية المهربة من أوروبا

 محادثة
بقلم:  Sami Fradi 
جانب من الاسلحة التي حجزتها الشرطة الأرجنتينية
جانب من الاسلحة التي حجزتها الشرطة الأرجنتينية
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حجزت قوات الامن الارجنتينية عتادا من الأسلحة النارية الخفيفة يقارب عددها بنحو ألف (1000) قطعة سلاح ناري، وذلك خلال عملية أمنية شهدت اعتقال 17 شخصا وأكثر من 12 مداهمة لعناصر قوات الأمن في العاصمة بوينس آيرس وسانتا فيه، وقرطبة وريو نيغرو وسانتياغو دل ايسترو بحسب وزارة الأمن الأرجنتينية.

وبعد ثمانية أشهر، تمكنت الشرطة من فك لغز تحركات المجموعة الاجرامية، التي قامت بتهريب الأسلحة من الولايات المتحدة وأوروبا والأرجنتين، قبل إرسالها إلى البرازيل عن طريق باراغواي.

وسوف تساعد عملية حجز الاسلحة في الحد من أعمال العنف في باراغواي والبرازيل، حيث يستعمل مهربو المخدرات هذا النوع من الأسلحة، بحسب وزيرة الأمن الارجنتيني باتريشيا بولريتش.

ومن بين الأسلحة المحجوزة نجد مسدسات رشاشة من فئة "كولت أم 4 عيار "5.56"، و"أي كي 47"، وكانت هذه الأسلحة قد أرسلت من الولايات المتحدة إلى الأرجنتين على دفعات.

أما الخراطيش فكانت تشترى من ألمانيا ثم تنقل إلى اسبانيا وبعدها إلى هولندا، حيث تخبأ في حاويات الشحن وترسل إلى الأرجنتين. وبمجرد تجميع تلك الأسلحة والخراطيش في الأرجنتين، تخبأ ثم يتم إرسالها إلى البرازيل عن طريق باراغواي، باستغلال شركة نقل للمسافرين من ذلك البلد.

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المصادر الإضافية • رويترز