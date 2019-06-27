شاهد.. 30 ساعة سفر لحيوانات وحيد القرن من التشيك للتزاوج في روندا

نُقل يوم الإثنين خمسة أفراد من حيوان وحيد القرن المهدد بالانقراض من حديقة حيوان "دفور كرالوف" في التشيك، إلى منتزه "أكاجيرا الوطني" في روندا.

الرحلة ما بين البلدين هي الأطول من نوعها مقارنة بعمليات نقل وحيد قرن سابقة، حيث امتدت على مسافة 6000 متر من أوروبا إلى أفريقيا.

فقد كان من الضروري إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة مشكلة انقراض وحيد القرن الأسود في القارة الأفريقية، حيث بقي 1000 وحيد قرن فقط، ولهذا فقد تم التوصل إلى ضرورة تنويع جيناتها، بحسب ما قال جان ستيجسكال، مدير الاتصال في حديقة حيوان "دفور كرالوف"، وعلى حد قوله، فإن أرادت روندا أن تضمن استمرارية جيل آخر من هذا الحيوان، فمن الضروري أن تتزاوج مع أفراد من دول أخرى.

وللقيام بعملية النقل هذه فقد استلزم إجراءات مسبقة، استمرت لأشهر، حيث تم احضار مانديلا وألوموتي، وهما وحيدا قرن ذكر وأنثى من الدنمارك وإنكلترا إلى حديقة "دفور كرالوف" في فصل الخريف الماضي، بهدف التعارف وبناء علاقة مع نظرائهم من التشيك.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

شاهد.. أنثى فيل تساعد مولودها الجديد على المشي

شاهد: نفوق آخر ذكر وحيد قرن سومطري في محمية ماليزية

شاهد.. حقن قرن وحيد القرن بمادة سامة لحمايته من الصيد الجائر

ورغم حجمه وشكله إلا أن وحيد القرن حساس للغاية، لذا ولإشعارهم بالراحة فقد تم عرض الأقفاص الخاصة بعملية النقل عليهم في وقت مسبق قبل الرحلة التي ستستغرق 30 ساعة، حيث تم ادخالهم لهذه الاقفاص واطعامهم فيها ليشعروا وكأنهم في منزلهم.

ويرجوا أصحاب هذه المبادرة أن تتمكن هذه الحيوانات من التأقلم مع محيطها الجديد حيث تم وضعها في أقفاص من الخشب قبل السماح لها بالتنقل بحرية في الحديقة الجديدة.