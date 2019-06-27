شاهد: المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ترتجف أمام الرئيس فرانك فالتر شتاينماير

ظهرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وهي ترتجف أثناء وقوفها إلى جانب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير. ورغم أن الأجواء لم تكن باردة، خاصة وأن عواصم القارة الأوروبية تشهد موجة حرّ كبيرة هذه الأيام، إلاّ أن الارتجاف بدا واضحا على ملامح المستشارة الألمانية.

وليست هذه المرة الأولى التي شوهدت فيها المستشارة الألمانية وهي ترتجف حيث أظهر مقطع فيديو المستشارة وهي ترتعش خلال لقائها بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الـ 18 من هذا الشهر، وقد أكدت أنها شعرت بتحسن بعد شربها للماء.

الفيديو أثار مجددا التساؤلات حول الوضع الصحي للمستشارة الألمانية، إلاّ أنّ المتحدث باسمها أكد أنها "بخير" وسوف تسافر إلى اليابان لحضور اجتماع مجموعة العشرين بمدينة أوزاكا اليابانية كما هو مخطط.

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