شاهد: الصور الأولى من موقع انفجار شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس

شهدت العاصمة تونس انفجارين صباح الخميس انفجارين في مكانين مختلفين. وقد تأكد أن الانفجار الأول تسبب فيه انتحاري بعد أن فجر نفسه بالقرب من السفارة الفرنسية في تقاطع شارع الحبيب بورقيبة مع شارل دو غول. وأشفر الانفجار الأول عن مقتل رجل أمن وإصابة عدة أشخاص.
الانتحاري الأول استهدف دورية أمنية في شارع شارل ديجول بوسط العاصمة تونس، وقالت وزارة الداخلية إن رجل أمن قتل وأصيب أربعة أخرون بينهم أحد أفراد الأمن.
وبعد ذلك بقليل فجر انتحاري ثان نفسه قرب مركز للشرطة في منطقة القرجاني. وذكرت الوزارة أن الهجوم أسفر عن إصابة أربعة.
ولم يعرف بعد من يقف وراء الهجومين اللذين وقعا قبل شهور من الانتخابات التشريعية والرئاسية وفي ذروة الموسم السياحي الذي تأمل تونس أن يشهد عددا قياسيا من السائحين.
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وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي فجرت امرأة نفسها في وسط العاصمة مما أدى لإصابة 15 بينهم عشرة من رجال الشرطة في انفجار أنهى فترة من الهدوء بعد مقتل عشرات في هجمات شنها متشددون عام 2015.