شاهد: عرض معاهدات سلام الحرب العالمية الأولى في لندن

يعرض الأرشيف الوطني البريطاني معاهدات السلام التي أنهت الحرب العالمية الأولى بمناسبة مرور مئة عام على توقيعها.

في الثامن والعشرين من يونيو حزيران من العام 1919 اجتمع الحلفاء مع ألمانيا في قاعة المرايا بقصر فرساي في فرنسا لتوقيع معاهدة سلام تنهي الحرب العالمية الأولى رسميا بعد مرور خمس سنوات على اغتيال الأرشيدوق فرانز فرديناند.

والآن وبعد مرور قرن من الزمن يعرض الأرشيف الوطني البريطاني نسخة موثقة من معاهدة فرساي بالإضافة إلى عدد من المعاهدات الأخرى التي أنهت هذه الحرب.

والوثائق ليست معروضة للجمهور وإنما ليطلع عليها مؤرخون يشاركون في مؤتمر بمناسبة مرور مئة عام على توقيع معاهدة فرساي.

بحلول نهاية 1918 هزمت ألمانيا على الرغم من أن قواتها كانت في ذلك الحين تحتل أجزاء كبيرة من أوروبا. وانتهى القتال في نوفمبر تشرين الثاني عام 1918 بتوقيع هدنة وشهدت كل من لندن وباريس احتفالات.

وعلى الرغم من الهدنة خاض الخلفاء مفاوضات استمرت ستة أشهر ليتوصلوا إلى معاهدة السلام التي كانت الأولى بين اتفاقات كثيرة وقعت بين الحلفاء وألمانيا والقوى الرئيسية وهي النمسا وتركيا وبلغاريا والمجر.

المعاهدات رسمت حدودا جديدة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وصنعت دولا جديدة عبر تفكيك المستعمرات الألمانية والإمبراطوريتين النمساوية المجرية والعثمانية.

وكان الهدف من المعاهدات هو إقامة سلام دائم. وبريطانيا هي الدولة الوحيدة التي تملك المجموعة الكاملة من الوثائق الأصلية وتحتفظ بها في الأرشيف الوطني.

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