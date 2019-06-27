من هو الشرطي الذي قضى ضحية تفجيرات تونس؟

تداولت الصحافة التونسية ومواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تتضمن الكشف عن هوية وصورة الشرطي الذي لقي حتفه خلال تفجيرات العاصمة تونس الإرهابية اليوم.

وتبين أن الشرطي الذي قتل في التفجيرات هو مهدي الزمالي التابع لإدارة الشرطة البلدية.

وهز العاصمة التونسية اليوم انفجاران أسفر كل منهما عن أربعة مصابين بينهم رجال شرطة، إضافة إلى مقتل الزمالي.

واستهدف هجوم دورية للشرطة البلدية بشارع شارل ديغول في تونس صباح اليوم، ليتبعه هجوم آخر حيث فجر انتحاري نفسه أمام مقر فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني.

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أبرز النقاط التي تجب معرفتها عن الهجومين الانتحاريين في تونس العاصمة

قتيل على الأقل وجرحى في انفجارين انتحاريين بوسط العاصمة تونس

واستهدف الانتحاري الأول دورية أمنية في شارع شارل ديغول بوسط العاصمة تونس.

وبعد ذلك بقليل فجر انتحاري ثان نفسه قرب مركز للشرطة في منطقة القرجاني.

وطوقت الشرطة المسلحة موقعي الهجومين.