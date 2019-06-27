شرطة بريطانيا تحقق أمنية عجوز تسعينية بـ "القبض عليها"

عبّرت عجوز بريطانية لم تخالف القانون قط طيلة سنوات عمرها الثلاث والتسعين عن أمنيتها الأخيرة: إلقاء القبض عليها.

ولفرط سعادة العجوز جوسي بيرد، جاءت الشرطة وأوثقت يديها واقتادتها لمركز شرطة محلي.

وقالت حفيدتها بام سميث في تغريدة على تويتر إن جدتها لم تكن في أفضل حالاتها الصحية وإنها "رغبت في إلقاء القبض عليها لفعلة ما قبل فوات الأوان".

قالت إن الجدة سارت طوال حياتها على طريق قويم وإنها "ودت لو ذاقت طعم ارتكاب الفواحش".

وأضافت الحفيدة لصحيفة مانشستر إيفيننغ نيوز أن تلك الرغبة تولدت لدى جدتها نتيجة شغفها بالمسلسلات البوليسية وأن التجربة أبهجتها بقوة.

وقالت إن ضابطين ألقيا القبض عليها في وقت هما فيه خارج نوبة العمل واتهماها بالسطو على متجر ثم أوثقا يديها واقتاداها لمركز الشرطة المحلي، لكن بدلا من إيداعها في زنزانة قدما لها الشاي والكعك.

وقال دينيس باي كبير مفتشي شرطة مانشستر الكبرى بشمال إنكلترا "أمكننا في هذه المناسبة ولفترة قصيرة أن نحقق أمنية سيدة مسنة وأن نمنحها يوما ستظل تذكره".

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