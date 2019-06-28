شاهد: تفجير ما تبقى من جسر موراندي الشهير في جنوة بعملية هدم مذهلة

قام خبراء ومهندسون بهدم جسر موراندي في مدينة جنوة الإيطالية عن طريق تفجير مراقب ومحكم وذلك بعد عام تقريبًا على انهيار أجزاء منه في حادث أسفر عن مقتل 43 شخصًا وإصابة العشرات.

وقد تم إجلاء السكان الذين يعيشون تحت الجسر من منازلهم في وقت مبكر من يوم الجمعة قبل انفجار البرجين المتبقيين على أن يعودوا في ساعات المساء.

وسيتم استبدال الجسر، الذي انهار جزئيًا في 14 أغسطس/ آب 2018 بعد هطول أمطار غزيرة، بجسر جديد، قام بتصميمه المهندس المعماري الإيطالي رينزو بيانو.

للجسر أهمية كبيرة لسكان جنوة لأنه يربط الطريق السريع ايه 10 الذي يمتد نحو الريفيرا الفرنسية والطريق السريع ايه 7 الذي يستمر شمالًا نحو ميلان

للمزيد على يورونيوز: