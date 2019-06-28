وكالة الفضاء الامريكية "ناسا" تقرر إرسال "روبوت" إلى تيتان أكبر أقمار زحل

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا انه سترسل إنسانا آليا (روبوت) إلى تيتان أكبر اقمار الكوكب زحل، في مهمة أطلقت عليها الوكالة اسم "دراغون فلاي" (اليعسوب).

وقالت الوكالة إن المهمة ستنطلق سنة 2026، ليحط الروبوت على تيتان سنة 2034، وهو قمر مجمد بالكامل ومعدل درجة البرودة فيه 179 درجة تحت الصفر.

وسوف يطير "دراغون فلاي" في سماء تيتان لتكون أول مرة تحلق فيها مركبة مسيرة على كوكب آخر. وسوف تستغرق المهمة سنتين وثمانية أشهر على الأقل، يقطع خلالها "اليعسوب" 175 كلم على الأقل مدة ثلاث سنوات، بهدف تحليل اجزاء عديدة من القمر، لمعرفة إذا كانت توجد حياة قديمة هناك، وفهم الكيفية التي نشأت بها الحياة.

وتوجد في تيتان محيطات وبحيرات على سطحه، ولكنها ليست ماء بل هو ميتان تحول إلى سائل بفعل درجة البرودة الفائقة الانخفاض.

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