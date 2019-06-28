من هو الرجل الوحيد في الصورة التذكارية لزوجات قادة الدول الصناعية العشرين؟

فيما تستضيف أوساكا اليابانية قمة الدول العشرين الصناعية، قامت زوجة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، بمرافقة زوجات الرؤساء المشاركين في القمة، إضافة إلى زوج رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي في جولة في مدينة كيوتو.

وقامت أكيي آبي بالترحيب بالمجموعة عبر تقديم الشاي، وهو تقليد ياباني معروف، ثم رافقتهم في زيارة إلى معبد توفوكو-جي في المدينة، حيث رحب بهم راهب بوذي.

وبرز فيليب ماي، زوج رئيس الحكومة البريطانية في الصورة التذكارية أمام المعبد، كالرجل الوحيد في المجموعة، في صورة أعادت إلى الأذهان صورة أخرى اتخذت خلال قمة منظمة حلف شمال الأطلسي التي انعقدت في بروكسل في 2017، وظهر فيها شريك رئيس وزراء لوكسمبورغ، كزافييه بيتيل، كرجل وحيد في الصورة.

وبيتيل هو رئيس وزراء لوكسمبورغ الأول الذي أعلن مثليته على الملأ وقتئذ.

أما في أوساكا، فمن أبرز اللواتي رافقن السيدة آبي تذكر السيد الفرنسية الأولى، بريجيت ماكرون وزوجة الرئيس التركي، أمينة إردوغان، فيما غابت ميلانيا ترامب عن الصوت.

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