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اليابان

ترامب يطلب من بوتين في أوساكا عدم التدخل في الإنتخابات الأميركية 2020

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بقلم:  Sami Fradi 
ترامب وبوتين جنبا إلى جنب خلال قمة مجموعة 20 في أوزاكا
ترامب وبوتين جنبا إلى جنب خلال قمة مجموعة 20 في أوزاكا
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أظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علاقة يلفها كثير من الود مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة دول مجموعة 20 المنعقدة في مدينة أوزاكا اليابانية.

ومضى ترامب وهو يلتفت إلى بوتين يقول ساخرا، بشأن محاولة روسية محتملة للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة 2020: "لا تدخل في الانتخابات من فضلك".

وجاءت ردة فعل ترامب تعقيبا على استحضار أحد الصحافيين للفكرة بخصوص الموضوع المثير للجدل، إذ تتواصل تحقيقات برلمانية في الولايات المتحدة بشأن وجود روابط بين حملة الجمهوريين الخاصة بالانتخابات الرئاسية في 2016 وروسيا.

وهذه هو أول لقاء بين ترامب وبوتين منذ العام الماضي في هيلسنكي. وقال بوتين إن لقاءه مع ترامب سيكون فرصة طيبة لمواصلة الحوار بينهما، بعد قمتهما في هلسنكي العام الماضين، كما قال إن موسكو وواشنطن عملا كثيرا في الفترة التي فصلته عن آخر لقاء مع ترامب.

وقد جلب الرئيسان الأنظار اليوم الجمعة خلال وصولهما معا، بعيد بقية الرؤساء عند التقاط صورة عائلية لمجموعة 20، وقد دخلا في حوار طويل، وظهر ترامب وهو يربت على ظهر مخاطبه، قبيل أن يأخذ كل منهما مكانه أمام عدسات الكاميرا.

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