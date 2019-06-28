شاهد: كيف مازح ترامب بوتين حول التدخل الروسي في الانتخابات الامريكية

أظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علاقة يلفها كثير من الود مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة دول مجموعة 20 المنعقدة في مدينة أوزاكا اليابانية.

ومازح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي قائلا "لا تتدخل في الانتخابات". وذلك جاء ردا على سؤال أحد الصحفيين إن كان سيوجه تحذيرا لبوتين بشان عدم تدخله في الانتخابات الامريكية في العام 2020.

وكان الرئيسان الأمريكي والروسي التقيا على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية اليوم الجمعة 28 يونيو/حزيران، ووصف ترامب علاقته ببوتين بالجيدة جدا.

وهذه تعتبر المرة الأولى التي يلتقي فيها الجانبان منذ قمة هلسنكي في يوليو/تموز الماضي.

ونفى بوتين في وقت سابق الاتهامات، بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية على الرغم مما توصلت إليه وكالات المخابرات الأمريكية بشأن التدخل الروسي.

للمزيد على يورونيوز:

بدء قمة مجموعة العشرين بتحذيرات أوروبية وترامب يصف ميركل بصديقته العظيمة

عواصم القرار في العالم تدعو إلى نزع فتيل التوتر بين واشنطن وطهران

تابعونا عبر الواتساب والفيسبوك: