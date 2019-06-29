لوحة سرقها النازيون تعود إلى فلورنسا بإيطاليا بعد 75 عاما

أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم السبت 29 يونيو/حزيران، أن لوحة "مزهرية الورود" للفنان يون فون هاوسوم، سرقها جنود نازيون أثناء انسحابهم في الحرب العالمية الثانية، ستعود إلى فلورنسا.

وفي بيان تم نشره على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإيطالية، ذكر البيان أن وزيري خارجية إيطاليا وألمانيا سيتوجهان إلى فلورنسا من أجل تسليم اللوحة رسميا.

وكانت اللوحة التي تقدر قيمتها بملايين الدولارات، معروضة أصلا في فلورنسا في العام 1824 بعدما اشتراها الدوق الأكبر ليوبولدو الثاني ليضمها لمجموعته الفنية.

وظلت اللوحة معلقة في قصر بيتي بالمدينة حتى عام 1940 عندما تم نقلها إلى قرية قريبة بعد اندلاع الحرب.

وقام أحد الجنود بالاستيلاء عليها بعد ثلاث سنوات ونُقلت في النهاية إلى ألمانيا، لكنها لم تظهر إلا بعد إعادة توحيد البلاد في عام 1991 بحوزة إحدى الأسر.

وقال رئيس معرض أوفيتسي آيكه شميت، الألماني الأصل "ستعود اللوحة أخيرا إلى وطنها بعد 75 عاما. كانت معركة صعبة، واليوم تحقق نصر عظيم لإيطاليا كلها".

وبالرغم من أن شميت ألماني، لكنه كان يطالب بعودة اللوحة لفلورنسا.

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