موجة الحر في أوروبا.. إسبانيا تكافح حرائق اشتعلت في غابات كتالونيا لم تشهدها منذ 20 عاما

تمكن المئات من رجال الاطفاء أمس الجمعة من التصدي للحرائق الهائلة التي اشتعلت في شمال شرق إسبانيا نتيجة القيظ الشديد وموجة الحر التي ضربت البلدان الأوروبية قبل أيام، ومن المقرر استمرارها حتى الاثنين المقبل.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على حريق التهم حوالي 6500 هكتار من الأراضي في إقليم كتالونيا. وكانت 34 مقاطعة في إسبانيا قد أعلنت الجمعة حالة الطوارئ مع إطلاق تحذيرات من اندلاع الحرائق.

وتوقع ديفيد بوريل، الرئيس المسؤول عن مكافحة الحرائق في كتالونيا حدوث المزيد منها في المدينة السبت مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

ومن ناحية أخرى، أكد بوريل أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على 80 ٪ من الحريق، واشارت السلطات إلى ان الحرائق لم تشهد المنطقة مثلها منذ عقدين.

وتصدت قوة تألفت من 350 رجل إطفاء و 200 من ضباط وحدة الطوارئ العسكرية في إسبانيا، مستخدمة الطائرات والمروحيات في عملياتها لمحاولة وقف تقدم النيران.

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