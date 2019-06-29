مشرد بشوارع مدينة الفانتازيا الرومانسية إلى دليل سياحي للياليها البيضاء.. مشرد روسي يحكي حكايته

بعد أن قضى عقدا من الزمن في شوارع اختارها ملجأ له في الليل، تحول الروسي المسن من مشرد يعيش في الطرقات وينتظر المساعدات من المارة إلى دليل سياحي ومرشد يعرف أدق التفاصيل حول المكان الذي شاب فيه.

إن الرجل البالغ من العمر 68 عاما قضى حياته في شوارع مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، إحدى أهم المدن السياحية حول العالم والتي تستقطب في كل عام ألاف السواح خصوصا في لياليها البيضاء كما كتب عنها الأديب الروسي الشهير "دوستويفسكي"، واختار أن يترجم عشقه لمدينته على أرض الواقع، وأن يحول سنوات وجوده في الشارع إلى عمل يمكنه الإستفادة منه. وأن يكون دليلا سياحيا لتعريف السواح بأبرز المواقع السياحية والمعالم وسرد تاريخ مدينته.

يقول فيتشسلاف راسنر الذي يتوجه يوميا إلى خارج محطة مترو Admiralteiskaya الساعة التاسعة صباحا، لانتظار وصول الوفود القادمة إلى المدينة "أستيقظ عند الساعة الخامسة صباحا، محطة المترو "ستينايا بلوشيد" تفتح عند الساعة الخامسة والنصف، أتوجه إلى غوركي وهناك أتناول الطعام، وايضا أحصل على الثياب ويتم التبرع لي بالمال أيضا، أنتظر لغاية الساعة الثامنة والنصف إلى حين وصول الوفود ويبدأ البحث عن الأشخاص المهتمين بالقيام بجولات بمنازل جادة نيفسكي".

وفي جولته السياحية، يغطي راسنر وبشكل أساسي القصص التفصيلية لنحو 15 بناء تاريخي تقع بجوار بعضها البعض في مدينة سانت بطرسبرغ.

قبل 11 عاما وقبل أن يخسر راسنر الحقوق القانونية التي تخوله السكن في شقة مشتركة كان يعمل كمدرس للجغرافيا وعلم الإحياء، وفي نهاية الاسبوع كان يعمل كدليل سياحي، إلا أنه وبعد خسارته لهذا المأوى اضطر راسنر لقضاء 10 سنوات في موقع بناء مهجور في المنطقة المركزية بالمدينة وكان يقوم حينها بالاعتناء بالكلاب والقطط الضالة المحلية.

وذكر راسنر أن الجزء الأكثر صعوبة في تلك الفترة كان خلال فصل الشتاء والبرد القارس بمدينة سانت بطرسبرغ.

ويقول أحد السياح، إن الكثير من الزوار الذين ينضمون إلى جولات راسنر يتحمسون في الغالب لمعرفة قصته الشخصية.

هذا ويقول إيفان بتروف، زائر آخر، "كان هناك الكثير من المعلومات حول هذا الرجل على وسائل التواصل الاجتماعي، والكثير قالوا إن لديه طريقة غير اعتيادية في القيام بجولات سياحية، ولهذا السبب قررنا المشاركة ومشاهدة كيف تسير الأمور".

وأضافت ماريا ليفتشوك "لقد سمعنا قصته، قرأنا عنها، وهذا هو أحد الأسباب الرئيسة وراء قرارنا بالمضي بهذه الجولة، قررنا دعمه وفي الوقت نفسه نتعلم المزيد عن مدينتنا الحبيبة".

ووفقا لبيانات جمعية Nochlezhka، وهي أقدم مؤسسة خيرية في روسيا لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى، هناك حوالي 60000 شخص بلا مأوى بمدينة سانت بطرسبرغ. وحوالي 450 شخص يقيمون في ملاجئ حكومية مختلفة في جميع أنحاء المدينة، وآخرون يعيشون في أقبية أو مواقع بناء مهجورة أو في الشوارع.

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