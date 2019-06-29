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المملكة المتحدة

المغني البريطاني إلتون جون يهاجم بوتين في رسالة مفتوحة ويصفه بالمنافق

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
المغني البريطاني السير ألتون جون
المغني البريطاني السير ألتون جون -
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رويترز
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أعرب المغني البريطاني إيلتون جون الجمعة عن شعوره بالاستياء من تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال فيه إن القيم الليبرالية أصبحت "بالية" ورفضتها غالبية الشعوب في الدول الغربية.

كان بوتين أكد في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أخطأت بتبنيها سياسة ليبرالية تجاه الهجرة من الشرق الأوسط.

وقال بوتين في المقابلة "الفكرة الليبرالية تفترض مسبقا أنه ليس هناك ما يتعين فعله. المهاجرون يمكن أن يقتلوا وينهبوا ويغتصبوا دون عقاب لأنه يجب حماية حقوقهم كمهاجرين. ما هي هذه الحقوق؟ أي جريمة لابد وأن يكون لها عقابها.

"ولذلك فإن الفكرة الليبرالية أصبحت بالية. ولقد تصادمت مع مصالح الأغلبية الساحقة من الشعوب".

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المغني البريطاني قال في بيان صدر الجمعة ووجهه إلى بوتين إنه شعر باستياء من التصريحات التي وردت في المقابلة. وأضاف أنه يختلف بشدة مع وجهة نظر بوتين بأن اتباع سياسات تعتنق التنوع الثقافي والجنسي أصبح باليا في المجتمعات الغربية.

واتهم أيضا جون، وهو مثلي، بوتين بالنفاق لقوله في نفس المقابلة إنه يريد أن يعيش المثليون في سعادة. بينما تفيد تقارير بأن روسيا حظرت مشاهد لمثليين في فيلم(روكيت مان) المأخوذ عن قصة حياة جون.

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