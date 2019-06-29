أردوغان يتحدث عن مقتل خاشقجي وعن صواريخ إس-400 الروسية ومقاتلات إف-35 الأميركية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي يجب أن لا يختفيا من أجندة المجتمع الدولي، وقال أردوغان في مؤتمر صحفي منفرد بعد اختتام قمة العشرين المنعقدة في أوساكا باليابان، إن الدول الغربية فشلت في أهم اختبار إنساني على حد وصفه، عند قيامها بتقييم وضع حقوق الإنسان في دول أخرى.

وشدد الرئيس التركي على أنه لن يسمح بالتستر على جريمة مقتل الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي، الذي اغتيل في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018 داخل القنصلية السعودية في إسطنبول على يد فريق سعودي وصل خصيصا لتركيا لهذه المهمة. وطالب إردوغان بمحاسبة المسؤولين كافة عن مقتل خاشقجي، وقال في معرض حديثه للصحفيين إن على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الكشف عن قتلة خاشقجي، ولا جدوى من البحث عن الجناة في مكان آخر وأن القتلة يجب أن يحاكموا في تركيا بحسب الرئيس التركي الذي طالب أيضا بوجوب إجراء تحقيق حول وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي عل حد قوله للصحفيين في أوساكا باليابان.

الخلاف بين تركيا وواشنطن بشأن صواريخ إس-400

وفيما يتعلق باستلام تركيا لمنظومة الدفاع الصاروخية الروسية المتطورة (إس-400) قال أردوغان إن الصفقة قد تمت، وتوقع بدء التسليم في النصف الأول من تموز/يوليو المقبل. أردوغان أكد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إنه لن يفرض عقوبات على أنقرة لقاء الصفقة مع روسيا شراء منظومة دفاع صاروخية، وأبلغ ترامب نظيره التركي رغبته حل الأزمة دون أن تتضرر العلاقات بين البلدين بحسب الرئاسة التركية.

كذلك توقع الرئيس التركي تسلم مقاتلات أميركية من طراز (إف-35) على الرغم من الخلاف حول صفقة الصواريخ الروسية.

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