شاهد: فيضانات تغمر آلاف المنازل وتتسبب بوفاة شخصين في روسيا

على عكس موجة الحر الشديدة التي ضربت معظم الدول الأوروبية، تعرضت الكثير من المناطق فى روسيا لموجة من الطقس السيئ.

وغمرت الفيضانات، التي اجتاحت بعض البلدات في مقاطعة إركوتسك الروسية في سيبيريا نتيجة الأمطار الغزيرة آلاف المنازل وأسفرت عن مقتل شخصين بعد أن رفضوا الخروج من منازلهم.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن حوالي 3700 منزل سكني يبلغ عدد السكان المتواجدين في هذه المنازل نحو أكثر من 9000 شخص قد غمرت بالمياه. وقامت السلطات المحلية بإجلاء المنازل ونقل سكانها إلى مناطق أخرى.

وأثرت الفيضانات على 31 مستوطنة في مناطق نيجنودنسكي وتولونسكي وتايشيت وتشونسكي.

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