شاهد: مداعبة ترامب لمحمد بن سلمان خلال قمة مجموعة الـ 20 في أوساكا

أظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشهداً جديداً من مظاهر الود بينه وبين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وذلك خلال الاجتماع الختامي لقمة مجموعة الدول العشرين السبت في مدينة أوساكا اليابانية.

وقام ترامب بلمس كتف الأمير الجالس أثناء دخوله إلى قاعة اجتماع القمة وأكمل سيره سريعاً باتجاه مقعده ما أصاب الأمير بالحيرة لعدم معرفته من لمس كتفه في بادئ الأمر.

وتداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الواقعة مشيرين إلى دلالته على عمق العلاقات الأمريكية - السعودية.

جاءت مزحة ترامب بعد لقائه ببن سلمان على هامش أعمال القمة، وهو اللقاء الذي تغنّى فيه الرئيس الأمريكي بما وصفه بالثورة الإيجابية التي أحدثها بن سلمان فيما يتعلق بالانفتاح وحقوق المرأة في السعودية.

وقال ترامب: "السعودية حليف رائع. أنهم يخلقون الملايين من الوظائف في هذا البلد (الولايات المتحدة). يطلبون المعدات الأمريكية، وليس فقط المعدات العسكرية، بما قيمته 400 مليار دولار أو أكثر من ذلك على مدار فترة من الزمن".

كذلك أثنى ترامب على مشتريات السعودية للأسلحة الأمريكية والتي تخلق ما لا يقل عن مليون وظيفة في الولايات المتحدة بحسب قول الرئيس الأمريكي.

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