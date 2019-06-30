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العالم

قتلى بالملايين سنويا.. تلك هي الكلفة الحقيقية لتلوث الهواء !

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بقلم:  Sami Fradi 
قتلى بالملايين سنويا.. تلك هي الكلفة الحقيقية لتلوث الهواء !
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بمناسبة يوم البيئة العالمية كشفت الأمم المتحدة عن أرقام صادمة حول ظاهرة التلوث وما تسسب به من كوارث وخسائر في الأرواح.

فقد حذرت منظمة الصحة العالمية من أن 90% من الأشخاص على كوكب الأرض يتنفسون هواء ملوثا. وكشفت المنظمة أن الأمراض الناجمة عن تلوث الهواء تتسبب في مقتل حوالي 7 ملايين شخص كل عام، أي ما معدله 800 شخص في الساعة، أو 13 شخصا في الدقيقة. حوالي 4 ملايين حالة من تلك الوفيات، يسجل وقوعها في آسيا والمحيط الهادي، والأطفال هم الأكثر عرضة لخطر التلوث، إذ أن حوالي 600 ألف منهم ماتوا في سن مبكرة بسبب الهواء الملوث سنة 2016. ومن أهم مصادر التلوث هو الطاقة المستعملة في المنازل بغرض التدفئة والطبخ والإضاءة أيضا.

ويكلف التلوث الاقتصاد العالمي أكثر من 5 تريليون دولار سنويا مما يخصص للخدمات الاجتماعية، فكيف هو مستوى الهواء الذي تستنشقه؟.

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