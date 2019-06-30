قوات حفتر تقول إنها دمرت طائرة تركية مسيرة في مطار معيتيقة بطرابلس

ذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر في تدوينة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الأحد 30 يونيو/حزيران، أن الجيش الوطني دمر طائرة تركية مسيرة في قاعدة معيتيقة الجوية العسكرية بالعاصمة طرابلس.

مقاتلاتنا استهدفت الطائرة التركية طراز " بيرقدار " أثناء إقلاعها وتدميرها بمهبط ( القسم العسكري) بقاعدة معيتيقة العسكرية... Publiée par ‎شعبة الاعلام الحربي‎ sur Dimanche 30 juin 2019

هذا وأعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي في ليبيا قبل ساعات توقيف الملاحة الجوية بالمطار الوحيد الذي يعمل بالعاصمة الليبية طرابلس بعد ضربة جوية.

توقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي لحين إشعار آخر اثر استهدافه بضربة جوية قبل قليل . Publiée par ‎مطار معيتيقة الدولي‎ sur Dimanche 30 juin 2019

وقالت السلطات في شرق ليبيا في بيان، إنها ألقت القبض على مواطنين تركيين اثنين في مدينة أجدابيا النفطية، بسبب دعم أنقرة لحكومة الوفاق بحسب الموالين لحفتر.

ونشرت مديرية أمن مدينة أجدابيا الواقعة قرب ميناء البريقة النفطي صورا للتركيين على صفحتها الرسمية على موقع تويتر.

في سياق متصل، قالت تركيا إن قوات شرق ليبيا تحتجز ستة أتراك، مضيفة أن الجيش الوطني سيصبح "هدفا مشروعا" إن لم يفرج عنهم على الفور.

هذا وأعلن متحدث باسم قوات حفتر يوم الجمعة، إن قواته تحظر الرحلات الجوية التجارية من ليبيا إلى تركيا، وحذر من أن أي طائرة أو سفينة تركية تحاول الهبوط أو الرسو في طرابلس سيتم التعامل معها على أنها معادية. وقال أيضا إن الجيش الوطني الليبي سيهاجم أي وجود عسكري تركي.

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