وكالة السودان للأنباء نقلا عن وزارة الصحة: 7 قتلى و181 مصابا في "مليونية 30 يونيو"

قالت وكالة السودان للأنباء نقلا عن وزارة الصحة إن 7 أشخاص قتلوا اليوم الأحد وجرح 181 آخرين في"مليونية 30 يونيو".

هذا وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، قد أعلنت قبل ساعات عبر موقع تويتر عن وفاة 5 متظاهرين أثناء المسيرات الحاشدة التي خرجت في مختلف أنحاء البلاد لمطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين.

وقال شاهد من رويترز، إن آلاف السودانيين توجهوا اليوم إلى وزارة الدفاع في الخرطوم لمطالبة الجيش بتسليم السلطة، بينما أطلقت قوات الأمن النار في الهواء، فيما قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن المسيرات العارمة كانت في طريقها إلى القصر الرئاسي حيث مقر جنرالات المجلس العسكري الإنتقالي أطلقت على إثرها قوات الأمن النقابل المسيلة للدموع على المتظاهرين بحسب ذات المصدر.

وكان تجمع المهنيين السودانيين قد نشر قبل ساعات تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، دعا من خلالها الشباب السوداني إلى التوجه نحو القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم.

قوات الأمن السوداني تطلق الغاز على المواطنين العزل في احتجاجات مليونية 30 يونيو رويترز

مليونية 30 يونيو

وفي أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ مداهمة قوات الأمن لمخيم اعتصام سلمي قبل ثلاثة أسابيع، خرج اليوم الأحد عشرات الألاف في شوارع الخرطوم لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة للمدنيين.

ولوح المحتجون بعلم السودان وهتفوا "مدنية.. مدنية" و"الدم قصاد الدم" في أنحاء عدة من العاصمة، فيما راقبت قوات الأمن الموقف. ونشرت جماعات معارضة لقطات مصورة لما وصفتها بمسيرات في مدن أخرى.

المجلس العسكري يحمل المعارضة مسؤولية سقوط ضحايا

وأعلن المجلس العسكري الحاكم في السودان يوم أمس السبت، أن "قوى الحرية والتغيير ستتحمل مسؤولية أي خسارة للأرواح أو أي أضرار تنجم عن مسيرة احتجاجية مزمعة اليوم الأحد 30 يونيو/حزيران".

وأطاح الجيش السوداني بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان بعد احتجاجات على حكمه استمرت شهورا.

وواصلت جماعات المعارضة الاحتجاجات في الشوارع للضغط على الجيش لتسليم السلطة للمدنيين.

وانهارت المحادثات بين الجانبين وتوقفت الاحتجاجات قليلا بعدما داهمت قوات الأمن اعتصاما خارج وزارة الدفاع في الثالث من يونيو /حزيران. لكن الأيام القليلة الماضية شهدت مظاهرات أصغر، ودعا تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض إلى مشاركة الملايين في مظاهرات يوم الأحد.

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