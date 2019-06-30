فنان سوري هرب من جحيم الحرب إلى مصر.. وتحول إلى مخرج اللاجئين والمحرومين

بعد أن ضاعت الأحلام والآمال تحت الركام، نتيجة الحرب التي دمرت سوريا وتسببت بمقتل وتهجير ملايين المدنيين، قرر مخرج المسرح السوري باسم العطار الفرار إلى مصر، لتحقيق ما تبقى من أحلامه بعيدا عن أصوات القنابل والمدافع.

ومن مصر بلد الفنون والتمثيل، عاد العطار إلى عمله وهوايته مجددا، من خلال إدارة دروس مسرحية مجانية في مدينة الإسكندرية، ومنح اللاجئين السوريين والشباب مساحة آمنة للتعبير عن أنفسهم، وآرائهم بكل حرية.

وبدأ العطار بعقد ورش عمل مسرحية لثلاث مرات في الأسبوع بدعم من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وكان الهدف الأساسي وراء هذه الورش مساعدة الشباب على إعادة التفكير في تجاربهم وواقع حياتهم واستخدام الفن أثناء التحدث، ونقل هذه الصور ضد سوء المعاملة والتمييز.

وكان حوالي ثلث الطلاب الذين قدموا للمشاركة في هذه الأعمال من مصر، وآخرين من سوريا واليمن والعراق والسودان.

وقال العطار "في حياة كل شخص يوجد فنان، سواء كان هذا الشخص لاجئ أو مهاجر، صاحب قضية، أو صاحب بلد، أنا أحاول أن أساعد الشباب لتنمية هذه المواهب المدفونة وأن أظهر الفنان الموجود داخل كل إنسان".

وأضاف "الفكرة بدأت عندما قررت أن أقوم بجمع الشباب السوري، ومن ثم لاحظت بعد فترة من الزمن انضمام شاب مصري، حينها أعجبت بالفكرة، وقررت أن أقوم بجو من التعايش وبدمج المجتمعات، وهنا بدأت تختلف جنسيات المشاركين، وانضم إلى الفريق المصري والسوري والعراقي والسوداني واليمني ".

من جانبه، علق شاب مصري يشارك في الورش المسرحية التي يتم تنظيمها، "شخصيتي تغيرت لدرجة كبيرة، قبل هذه الورش كنت أرفض الكلام مع أي شخص، أما الآن فأنا تغيرت وأتكلم مع الجميع".

وختم العطار "الفن يعلمنا السلام والأمل، الفن يعطي أكثر بكثير مما يتم تقديمه وتعليمه في المدارس".

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