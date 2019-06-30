شاهد: قطعة هوت دوغ الأكبر بالعالم حملها ثلاثة رجال وتزن 30 كيلوغراماً

قام ثلاثة أشخاص بإعداد شطيرة محشوة بقطعة من مقانق الهوت دوغ الأمريكي تزن 30 كيلوغراماً ويبلغ طولها 1.5 متر في مدينة نيويورك سعيا لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
واستغرق طهي قطعة الهوت دوغ البقري ساعتين قبل تقديمه مجانا للمارة بعد إضافة الخردل والمخلل.
وتولت شركة فيلتمان الأمريكية لإنتاج المقانق عملية تنظيم الحدث وهي الآن بانتظار قرار لجنة موسوعة غينيس لتحديد ما إذا استوفى شروط تحقيق رقم قياسي أم لا والذي سيتخذ في غضون 12 أسبوعاً.
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