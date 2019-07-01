برشلونة يبيع عقد دينيس سواريز بقيمة 16 مليون دولار فأين ستكون وجهته المقبلة؟

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن انتقال لاعبه دينيس سواريز إلى نادي سيلتا فيغو، بموجب عقد بلغت قيمته 16 مليون دولار ويمتد لأربع سنوات.

ونشرت اداراة نادي برشلونة على حسابها الرسمي في تويتر تغريدة جاء فيها الوصول إالى "اتفاق بشأن انتقال دينيس سواريز إلى سيلتا فيغو"

مضيفة "شكرا دينيس سواريز بالتوفيق قي تجربتك القادمة".

وبذلك سيعود خط وسط برشلونة البالغ من العمر 25 سنة، إلى صفوف ناديه الأول الذي كان يلعب معه في بداية مسيرته الكروية عام 2009 قبل ان ينتقل الى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عام 2011.

وانظم سواريز إلى النادي الكتالوني عام 2013 ولعب مع رفقاء ميسي 71 مباراة، ولم تشهد فترة تواجد في برشلونة استقرار حيث غالبا ما كانت تتم اعاراته.

وقامت إدارة نادي برشلونة إعارة اللاعب إلى إشبيلية قبل أن تبيعه إلى نادي فياريال ثم أعادت إبرام عقد شراء له.

إلا أنها أعادت اعارته الى نادي ارسنال الإنجليزي في يناير الماضي، ولم يستطع فرض مكانته بسبب الإصابة.

وبدأت عمليات إنتقال اللاعبين في اسبانيا بعد افتتاح سوق الانتقالات رسميا في اسبانيا، الاثنين ويستمر إلى غاية الثاني من شهر أيلول.

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