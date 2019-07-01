هبوط طائرة ركاب قادمة من كولونيا الألمانية اضطرارياً في مطار بن غوريون

هبطت طائرة ركاب قادمة من كولونيا الألمانية اضطرارياً في مطار بن غوريون بعد مواجهتها مشكلة تقنية أثناء الإقلاع.

وأعلنت حالة التأهب القصوى في المطار بانتظار طائرة البويمنغ 737 التابعة لشركة طيران إلكترا إير وتحمل على متنها 152 شخصاً.

وكان بانتظار الطائرة التي حلقت في المجال الجوي الإسرائيلي حتى خفضت من مستوى الوقود الذي تحمله لضمان هبوطها بسلام، فرق إنقاذ وإطفاء وسيارات إسعاف، كما رافقتها مقاتلات إسرائيلية للتأكد من حالتها في الجو.

وبحسب التقارير المتوفرة حتى اللحظة فإن الطائرة قد واجهت مشكلة بأحد إطاراتها عند الإقلاع.

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