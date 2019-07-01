إيران تقول إنها لن ترضخ لأمريكا وتعلن شرطها للعودة إلى المفاوضات

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الاثنين إن بلاده لن ترضخ أبدا للضغوط الأمريكية وإن على واشنطن إبداء الاحترام لطهران إذا أرادت إجراء محادثات معها.

وتصاعد التوتر بشدة بين طهران وواشنطن في الأسابيع القليلة الماضية، بعد عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وقوى عالمية، والذي فرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية المالية عنها.

وقال ظريف في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي في بث مباشر "لن ترضخ إيران أبدا لضغوط الولايات المتحدة... على أمريكا محاولة احترام إيران... إذا أرادوا الحديث مع إيران فعليهم إبداء الاحترام".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا إلى إجراء محادثات مع النظام الحاكم بإيران "دون شروط مسبقة". واستبعدت طهران ذلك قائلة إن على ترامب العودة إلى الاتفاق إذا كان يريد التفاوض معها.

وفرض ترامب عقوبات على الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي ومسؤولين إيرانيين بارزين في خطوة غير مسبوقة لتكثيف الضغط على إيران بعد إسقاطها طائرة أمريكية مسيرة الشهر الماضي.

ووصفت طهران العقوبات بأنها "حمقاء" وحذرت الولايات المتحدة من انتهاك مجالها الجوي. وقالت واشنطن إن الطائرة المسيرة كانت في الأجواء الدولية عندما أسقطتها إيران

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