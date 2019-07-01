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سوريا

مقتل أربعة سوريين بينهم رضيع جراء هجوم صاروخي إسرائيلي

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بقلم:  Ahmed Gannouni 
مقتل أربعة سوريين بينهم رضيع جراء هجوم صاروخي إسرائيلي
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ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ مستهدفة مواقع عسكرية سورية في حمص ومحيط دمشق مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة مدنيين وإصابة 21 آخرين.

وقال الجيش السوري إن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم الذي شُن من المجال الجوي اللبناني.

وقالت متحدثة عسكرية إسرائيلية عندما سئلت عن هذا التقرير "لا نعلق على مثل هذه التقارير".

وذكرت قناة الإخبارية التلفزيونية السورية نقلا عن مراسلها أن أربعة مدنيين لقوا حتفهم من بينهم رضيع في بلدة صحنايا جنوب دمشق "جراء العدوان الصهيوني". وقالت إن عددا من الأشخاص أصيبوا أيضا.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء نقلا عن مراسلها إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ.

وشنت إسرائيل في الآونة الأخيرة مئات الهجمات في سوريا والتي تقول إنها تستهدف إيران عدوها اللدود في المنطقة وجماعة حزب الله اللبنانية التي تصفها بأنها أكبر تهديد لحدودها.

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